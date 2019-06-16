إصابة ميليتاو في تدريبات منتخب البرازيل قبل مواجهة فنزويلا بكوبا أمريكا

أصيب المدافع إيدير ميليتاو خلال مشاركته في تدريبات المنتخب البرازيلي، مساء السبت، على هامش بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

ولم يستطع ميليتاو المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، استكمال الحصة التدريبية لبلاده بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وخضع ميليتاو للفحص من قبل الجهاز الطبي لمنتخب السامبا، الذي سيواصل متابعة حالة اللاعب بدقة، اليوم الأحد.

ولم يشارك ميليتاو في المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا، التي فاز فيها منتخب البرازيل 3-0 على بوليفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما منتخبي فنزويلا وبيرو.

ويواجه السليساو منتخب فنزويلا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية للبطولة.