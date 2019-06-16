ماذا قال ميسي بعد خسارة الأرجنتين أمام كولومبيا في افتتاح مشوارها ببطولة كوبا أمريكا؟

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حزنه الشديد عقب خسارة منتخب بلاده ضد كولومبيا، مساء السبت، في مستهل مشوار ”راقصي التانغو“ ببطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة: ”عليك أن تأخذ أشياء إيجابية، وترفع رأسك وتستمر، هذه مجرد بداية وهناك الكثير“.

وأضاف: ”لا يمكننا أن نأسف، سيكون من الصعب علينا قبول هذه الهزيمة واستيعابها، لكن عندما نصل إلى بيلو هوريزونتي يجب أن نفكر فيما سيأتي“.

وتابع: ”في الشوط الأول تراجعنا، وكانت المبادرة للخصم، على الرغم من أنهم سيطروا على الكرة في الشوط الأول، إلا أنهم لم يصنعوا الفرص، وفي الشوط الثاني سيطرنا، وهجمنا، ولكن استقبلنا من الخصم الأهداف“.

وأردف: ”يجب أن نتعافى بسرعة من الخسارة، ونسيطر على أنفسنا، ويكون لدينا الموقف لتغيير ذلك“.

وأكمل: ”نترك المباراة بشعور المرارة لأنهم في أفضل لحظة لنا سجلوا في مرمانا، علينا أن نحتفظ بما فعلناه اليوم في الشوط الثاني، ونكرره ضد باراغواي“.

وأحرز روجر مارتينيز هدفًا بتسديدة مذهلة ليقود كولومبيا للفوز 2-صفر على الأرجنتين في المجموعة الثانية بكأس كوبا أمريكا، يوم السبت.

وحققت كولومبيا فوزها الأول على الأرجنتين منذ كوبا أمريكا 2007.

وتتصدر كولومبيا المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بينما تلعب قطر مع باراغواي في المجموعة ذاتها، يوم الأحد.