أوكرانيا تهزم كوريا الجنوبية وتتوج بطلة لكأس العالم تحت 20 عامًا للمرة الأولى في تاريخها

أوكرانيا تهزم كوريا الجنوبية وتتوج بطلة لكأس العالم تحت 20 عامًا للمرة الأولى في تاريخها

المصدر: فريق التحرير

تُوّج منتخب أوكرانيا بلقب كأس العالم للشباب، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على كوريا الجنوبية في النهائي على ملعب فيزيديفا، مساء السبت.

وتقدم المنتخب الكوري في النتيجة عن طريق ركلة جزاء بسبب تقنية الـVAR، سجلها ”لي كانغ إن“ في الدقيقة 5 من الشوط الأول.

واستطاع ”فيفان ميديما“ في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول، إدراك التعادل لأوكرانيا، ليخرج المنتخبان من الشوط الأول بهدف لكل منهما.

وخلال الشوط الثاني وبعد 3 دقائق، ظهر دومينيك بلودوروث في الدقيقة 48 وسجل هدف أوكرانيا الثاني، ليتقدم لأول مرة في المباراة.

 وحاولت كوريا كثيرًا، ولكن أوكرانيا قتلت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق فيفان ميديما الذي سجل الهدف الأول.

وبهذه النتيجة استحق منتخب أوكرانيا كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه.

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