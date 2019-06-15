أوكرانيا تهزم كوريا الجنوبية وتتوج بطلة لكأس العالم تحت 20 عامًا للمرة الأولى في تاريخها

تُوّج منتخب أوكرانيا بلقب كأس العالم للشباب، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على كوريا الجنوبية في النهائي على ملعب فيزيديفا، مساء السبت.

وتقدم المنتخب الكوري في النتيجة عن طريق ركلة جزاء بسبب تقنية الـVAR، سجلها ”لي كانغ إن“ في الدقيقة 5 من الشوط الأول.

واستطاع ”فيفان ميديما“ في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول، إدراك التعادل لأوكرانيا، ليخرج المنتخبان من الشوط الأول بهدف لكل منهما.

شباب #أوكرانيا يكتبون التاريخ ويصبحون أبطال كأس العالم للشباب – بولندا 2019 وذلك بعد فوزهم على كوريا الجنوبيه بنتيجة 3-1#كأس_العالم_للشباب pic.twitter.com/N2XGAQea3e — عالم المستديره ???? (@W1Football) June 15, 2019

وخلال الشوط الثاني وبعد 3 دقائق، ظهر دومينيك بلودوروث في الدقيقة 48 وسجل هدف أوكرانيا الثاني، ليتقدم لأول مرة في المباراة.

وحاولت كوريا كثيرًا، ولكن أوكرانيا قتلت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق فيفان ميديما الذي سجل الهدف الأول.

وبهذه النتيجة استحق منتخب أوكرانيا كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه.