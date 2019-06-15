سيسيه يؤكد غياب ساديو ماني عن مباراة السنغال ضد تنزانيا في مستهل مشوارهما بأمم أفريقيا

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، غياب ساديو ماني عن مباراة فريقه ضد تنزانيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019.

وتلعب المباراة يوم الأحد 23 يونيو المقبل في ملعب ”الدفاع الجوي“ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

ماني تلقى إنذارين خلال مشوار تصفيات البطولة أمام كل من مدغشقر وغينيا الاستوائية، وهو ما يعني إيقافه لمباراة واحدة ستطبق في كأس أفريقيا، وهو ما أكده مدرب أسود التيرانغا، في تصريحات نقلتها موقع ”Foot221“ السنغالي.

وقال سيسيه: ”ماني لاعب مهم بالنسبة لنا ومن الجيد أنه برفقتنا، الآن سيتعين علي الاختيار من بين 23 لاعبًا، مستعدون لأي غيابات“.

وأضاف: ”المجموعة متحفزة للغاية في الوقت الحالي، تواجد ساديو معنا سيكون جيدًا، وحتى إن لم يتواجد فنحن فريق جيد، جميعنا يعلم قدرة ماني على تقديم بطولة جيدة“.

وأشار بقوله: ”اللاعبون كذلك من حوله يمتلكون مستوى رفيعًا، وبهذه الطريقة سوف نواصل المضي قدمًا“.

وأبدى مدرب أسود التيرانغا استغرابه من لوائح الكاف التي أوقفت لاعبه ”لا أعلم لماذا إن تلقى لاعب بطاقة صفراء في التصفيات يتم إيقافه في بطولة أمم أفريقيا“.

وأتم: ”الكاف قرر ذلك، ونحن سنثبت أن السنغال قادرة على إظهار قدراتها بدون ماني“.

وتلتقي السنغال مع تنزانيا يوم 23 يونيو على ملعب الدفاع الجوي.

ثم تواجه الجزائر يوم 27 على نفس الملعب، قبل أن تختتم مباريات دور المجموعات بلقاء كينيا في الأول من يوليو.