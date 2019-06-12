إعلان قائمة منتخب غانا النهائية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية

بات المدافع عبد الرحمن بابا على أعتاب العودة للعب مع غانا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد انضمامه للتشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبًا للمشاركة في البطولة التي تنطلق في مصر يوم الـ 21 من يونيو/ حزيران الجاري.

وشارك اللاعب البالغ عمره 24 عامًا مع غانا آخر مرة في كأس الأمم عام 2017 بالغابون، إذ تعرض آنذاك لإصابة خطيرة في الركبة عطلت مسيرته في الملاعب.

وكان بابا يقضي فترة إعارة في شالكه قادمًا من تشيلسي في هذا الوقت.

وعاد اللاعب إلى الملاعب في مايو/ أيار من العام الماضي لكنه أخفق في دخول تشكيلة شالكه وقضى النصف الثاني من الموسم في صفوف ستاد رين الفرنسي على سبيل الإعارة.

وسيحمل أندريه أيو شارة قيادة غانا في مشاركته السادسة بكأس الأمم، بينما سيشارك زميله أسامواه جيان (33 عامًا) في المسابقة القارية للمرة السابعة.

وجاءت تشكيلة غانا على النحو الآتي:

حراس مرمى: فيلكس أنان (أشانتي كوتوكو) لورنس أتي-زيجي (سوشو) ريتشارد أوفوري (ماريتزبورغ يونايتد).

مدافعون: لومور أجبينينو (جوزتيبي) جوزيف أيدو (جنك) جوزيف أتاماه (باشاك شهير) عبد الرحمن بابا (ستاد رين) جون بوي (ميتز) جوناثان منساه (كولومبوس كرو) قاسم نوهو (هوفنهايم) آندي يادوم (ريدينغ).

لاعبو وسط: أفري أكواه (إمبولي) توماس أغيبونغ (هايبرنيان) كوادو أسامواه (إنتر ميلان) كريستيان أتسو (نيوكاسل يونايتد) أندرو أيو (فناربخشه) صمويل أوسو (تشوكاريتشكي بلغراد) توماس بارتي (أتلتيكو مدريد) مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس).

مهاجمون: جوردان أيو (كريستال بالاس) كاليب إيكوبان (طرابزون سبور) أسامواه جيان (قيصرية سبور) كوابينا أوسو (ليغانيس).