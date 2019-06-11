استبعاد علي معلول من قائمة منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية لأسباب فنية

استبعد الفرنسي آلان غيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، لاعبه علي معلول المدافع الأيسر للنادي الأهلي المصري، من المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2019.

وأعلن المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لنسور قرطاج المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2019، والتي شهدت استبعاد علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي ليحل بديلا منه كريم العوضي.

وفيما يلي القائمة التي تشارك في كأس أمم إفريقيا 2019:

فاروق بن مصطفى – معز حسن – معز بن شريفية – ياسين مرياح – وجدي كشريدة – نسيم هنيد – أيمن بن محمد – محمد دراغر – ديلان براون – كريم العواضي – أسامة الحدادي ومارك اللمطي- غيلان الشعلالي – أيمن بن محمد – أنيس البدري – إلياس السخيري – الفرجاني ساسي وبسام الصرارفي – يوسف المساكني – نعيم السليتي – وهبي الخزري – طه ياسين الخنيسي وفراس شواط.

وأعلن مدرب تونس قائمته بعد اجتياز ضيفه الكرواتي وتغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين في إطار استعدادات الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام في مصر نهاية الشهر الجاري.

وتخوض تونس منافسات أمم إفريقيا في المجموعة الخامسة بجانب مالي وموريتانيا وأنغولا.