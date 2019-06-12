احتفالات أمريكا باكتساح تايلاند 13-صفر في كأس العالم للسيدات تقسم الآراء

لم يتقبل الجميع فوز الولايات المتحدة القياسي 13-صفر على تايلاند في كأس العالم لكرة القدم للسيدات، أمس الثلاثاء، بصدر رحب، وانقسمت الآراء حول ما إذا كان ينبغي على الفريق أن يكون بهذه القسوة أمام منافس بائس.

وأحرزت المهاجمة أليكس مورغان خمسة أهداف، ليبدأ المنتخب الأمريكي المدافع عن اللقب مشواره في البطولة بأكبر انتصار في تاريخ كأس العالم، سواء للرجال أو السيدات.

لكن اللاعب الأمريكي الدولي السابق تيلور تويلمان انتقد الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي، ويرى أن احتفالات لاعبات منتخب بلاده بالأهداف في المباراة التي جرت في رانس كانت زائدة عن الحد.

وكتب في حسابه على تويتر: ”الاحتفال بالأهداف يترك في فمي مذاقًا مريرًا مثل كثيرين منكم. يساورني الفضول لمعرفة إن كان أحد اعتذر بعد المباراة“.

ودافعت جيل إيليس، مدربة الولايات المتحدة، عن أسلوب فريقها، وقالت إن الاسترخاء رغم التقدم الكبير كان سيمثل عدم احترام لتايلاند.

وأبلغت إيليس الصحفيين: ”احترام المنافس هو أن تلعب بقوة أمامه. إنها بطولة يلعب فيها فارق الأهداف دورًا“.

”الكثير يتعلق ببناء الزخم، ولذلك كمدربة، لا أعتقد أن وظيفتي هي كبح لاعبات فريقي. أحترم تايلاند، وتحدثت إلى بعض لاعباتها بعد المباراة، ويجب أن يشعرن بالفخر. هذا جزء من نمو اللعبة“.

كما دافعت آبي وامباك، صاحبة الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع الولايات المتحدة، عن زميلاتها السابقات.

وكتبت وامباك، التي سجلت 184 هدفًا دوليًا، في حسابها على تويتر ”لكل من لديه مشكلة مع عدد الأهداف.. بالنسبة لبعض اللاعبات هذه أول كأس عالم ويجب أن يشعرن بالحماس“.

كما تساءلت عما إذا كانت الانتقادات تحمل تحيزًا ضد المرأة.

وأضافت: ”تخيلوا أنكم أنتم الذين تلعبون هناك. هذا هو حلمك أن تلعب ثم تسجل في كأس العالم. هل ستقولون لفريق رجال ألا يسجل أو يحتفل؟“.

في حين اتفق روب ستون، الذي يقدم تغطية كأس العالم لشبكة فوكس سبورتس، مع رأي تويلمان.

وقال: ”الأمر كان مذلًا في نقطة ما. الأمر تحول إلى مجرد تدريب على تسجيل الأهداف“.

لكن أليكسي لالاس، لاعب الولايات المتحدة السابق، دافع عن المنتخب الأمريكي.

وأشار: ”ليست مشكلتهن أنهن يواجهن فريقًا ضعيفًا. المنتخب الأمريكي ليس موجودًا هناك ليكون صديقًا لأحد. المنتخب الأمريكي هناك ليفوز بكأس العالم“.

وأضاف: ”في كل مرة ستنطلق فيها الصفارة سيسجل المنتخب الأمريكي أكبر عدد ممكن من الأهداف“.