كأس العالم للسيدات.. أمريكا تكتسح تايلاند 13-صفر.. والأمطار توقف مباراة السويد وتشيلي

ضربت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة لقب مونديال السيدات بقوة في أول مباراة لها بالنسخة الحالية في فرنسا عندما اكتسحت تايلاند 13-صفر، إذ سجلت أليكس مورغان خمسة أهداف دفعة واحدة لتتصدر قائمة هدافي البطولة من أول مباراة.

وتتفوق مورغان، التي فازت بجائزة أفضل لاعبة في المباراة بجدارة، على البرازيلية كريستياني التي سجلت ثلاثية منتخب بلادها في مرمى جامايكا ضمن المجموعة الثالثة، يوم السبت الماضي.

وباتت مورغان السلاح الناجع الجديد للفريق الأمريكي الساعي للقبه الرابع في البطولة رغم أنه الأكثر تتوجا بثلاثة ألقاب أعوام 1991 و1999 و2015.

وتصدرت الولايات المتحدة، التي توجت بلقب النسخة الماضية 2015 في كندا بالفوز على اليابان بخمسة أهداف مقابل هدفين في النهائي، المجموعة السادسة التي فازت خلالها السويد بهدفين نظيفين على تشيلي بعد توقف المباراة فترة طويلة بسبب الأمطار.

ثنائية بعد الأمطار

وسجلت اللاعبتان كوسوفار أصلاني ومادلين يانوغي هدفين في الدقائق الأخيرة لتفوز السويد على تشيلي في المجموعة السادسة.

وتسببت أمطار غزيرة في توقف المباراة لمدة 45 دقيقة على ملعب رين في الشوط الثاني لكن منتخب تشيلي اضطر لمواجهة عاصفة من نوع مختلف على أرض الملعب بعد أن فرضت السويد سيطرتها الكاملة على أحداث اللقاء ولم تتمكن لاعبات تشيلي، التي تشارك في كأس العالم للسيدات لأول مرة، من الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة.

البديل الناجح

وفي مباراة ثالثة لكن ضمن المجموعة الخامسة لم تنجح نيوزيلندا في استغلال الفرص التي سنحت لها في هز شباك هولندا بطلة أوروبا التي كانت بحاجة لهدف واحد لتضمن الفوز.

وهزت اللاعبة البديلة غيل رورد الشباك بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنجح هولندا أخيرا في كسر عناد نيوزيلندا.

وتتساوى هولندا مع كندا في رصيد النقاط ضمن المجموعة ولكل منهما ثلاث نقاط وفارق هدف واحد بعد فوز كندا بالنتيجة ذاتها على الكاميرون، يوم الاثنين.