تصفيات يورو 2020.. فرنسا تضمد الجراح بفوز كبير على أندورا وتركيا تسقط أمام آيسلندا (فيديو)

استعاد المنتخب الفرنسي توازنه بعد الهزيمة في الجولة الماضية بفوز كاسح على مضيفه أندورا برباعية نظيفة، في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وسجل رباعية فرنسا، كيليان مبابي ووسام بن يدر وفلوران توفين وكورت زوما في الدقائق 11 و30 و45 و60.

اندورا 0 × 4 فرنسا | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/2LZf7l6q6y — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 11, 2019

وفي مباراة أخرى تلقى المنتخب التركي الهزيمة الأولى له وخسر المنتخب التركي من مضيفه الآيسلندي بهدف لهدفين في الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات.

وسجل ثنائية آيسلندا، راغنار سيغوردسون في الدقيقتين 21 و31، بينما أحرز هدف تركيا الوحيد، دوروكان توكوز في الدقيقة 40.

ايسلندا 2 × 1 تركيا | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/40nLDNaI8M — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 11, 2019

وفي مباراة ثالثة، تغلب منتخب ألبانيا على ضيفه مولدوفا بثنائية نظيفة، سجلهما سوكول سيكاليشي ويلبير رمضاني في الدقيقتين 66 و90.

بذلك، تتصدر فرنسا الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن تركيا وآيسلندا، وجاءت ألبانيا ثالثة برصيد 6 نقاط، تليها مولدوفا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أندورا بلا رصيد من النقاط.