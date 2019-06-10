ديديه ديشان يعلن انتقال فيرلاند ميندي إلى ريال مدريد

أعلن المدرب ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي انتقال اللاعب الدولي فيرلاند ميندي مدافع نادي ليون إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال ديشان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فرنسا مع آندورا إن ميندي اتفق مع ريال مدريد على أن ينتقل إلى النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفي، وأن الفحص الطبي سيكون في وقت لاحق بعد مباراة فرنسا وآندورا التي تلعب غدًا الثلاثاء.

وكان من المفترض أن تكون صفقة ميندي الأولى لريال مدريد، لكن الصفقة تأخرت لأن الدولي الفرنسي لم يستكمل عملية الفحص الطبي.

وميندي البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يلعب على الجهة اليسرى، يرتبط بعقد مع ليون حتى العام 2023، وارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة.

وشارك ميندي في 44 مباراة الموسم الحالي مع ليون، بواقع 3611 دقيقة، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها، علمًا أنه لعب مباراتين مع المنتخب الفرنسي.