الأرجنتين تحقق المفاجأة واستمرار سقوط الأفارقة في كأس العالم للسيدات

حققت الأرجنتين نتيجة رائعة عندما فرضت التعادل السلبي على اليابان بطلة كأس العالم للسيدات 2011 ووصيفة 2015 والمرشحة البارزة للفوز بلقب النسخة الحالية في فرنسا.

وضمنت هذه النتيجة نقطة للمنتخب القادم من أمريكا الجنوبية هي الأولى له في تاريخ مشاركته في البطولة عقب نسختي 2003 و2007.

ويكفي أن إستيفانيا بانيني قائدة الأرجنتين قد فازت بجائزة أفضل لاعبة في المباراة رغم الأداء الدفاعي لمنتخب بلادها والذي حال دون هز الشباك.

واحتضنت لاعبات الأرجنتين مدربهم والحارسة عقب المباراة ما يشير إلى أن هذا التعادل جاء بطعم الفوز ومن بين أنياب العملاق الآسيوي الكبير.

وتذيلت الأرجنتين مجموعتها في آخر مشاركتين في البطولة عامي 2003 و2007 وترى بانيني أن هذه النتيجة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لباقي مباريات البطولة.

وقالت المهاجمة في مقابلة عقب المباراة: ”هذه النقطة مهمة حقًا لنا. أعتقد أنه يمكن أن نظهر إمكانياتنا خلال البطولة وما يمكن أن نقدمه كفريق. نثق في قدرتنا على مواصلة القتال واقتناص المزيد من النقاط وعدم العودة للوطن بنقطة واحدة“.

سقوط الأسود

كانت السمراء كاديشا بوكانان نجمة مباراة كندا والكاميرون في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة حيث سجلت هدف الفوز للفريق القادم من أمريكا الشمالية وكانت أفضل لاعبة في المباراة.

أما الكاميرون فسقطت لتصبح ثالث منتخب أفريقي يخسر في الجولة الأولى بعد نيجيريا (في المجموعة الأولى) وجنوب أفريقيا (في الثانية).

وتمثل المنتخبات الثلاثة القارة الأفريقية في البطولة التي تستضيفها فرنسا حتى السابع من شهر يوليو المقبل.