المنتخب الإسباني يقسو على السويد في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 (فيديو)

حقق المنتخب الإسباني فوزًا صعبًا ومتأخرًا، على منافسه السويدي بنتيجة 3/0، الاثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020،، ليحقق الماتادور فوزه الرابع على التوالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح سيرجيو راموس التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 64، من ركلة جزاء.

وسجل المنتخب الإسباني هدفين في أقل من 3 دقائق، حيث وقّع ألفارو موراتا الهدف الثاني للماتادور في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أيضًا، وأضاف ميكيل أويارزابال الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الإسباني إلى 12 نقطة من 4 مباريات، في صدارة المجموعة، مقابل 7 نقاط للسويد في المركز الثاني.

ويأتي منتخب رومانيا في المركز الثالث بـ 7 نقاط، بعد فوزه 4/0 على مالطا، ثم النرويج في المركز الرابع، ومالطا في المركز الخامس.

وفي مباريات أخرى، تغلب منتخب كوسوفو 3/2 على بلغاريا، وفاز التشيك 3/0 على مونتينيغرو.

كما تغلب منتخب أوكرانيا 1/0 على لوكسمبورغ، وصربيا 4/1 على ليتوانيا، وإيرلندا 2/0 على جبل طارق، والدنمارك 5/1 على جورجيا.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، مقابل 4 نقاط لكل من لوكسمبورغ وصربيا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ويملك منتخب إيرلندا 10 نقاط من 4 مباريات، في صدارة المجموعة الرابعة، مقابل 5 نقاط من 3 مباريات للدنمارك في المركز الثاني.

اسبانيا 1 × 0 السويد | هدف راموس pic.twitter.com/dEv1VbdCDw — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 10, 2019

اسبانيا 2 × 0 السويد | هدف موراتا pic.twitter.com/awS67nObTy — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 10, 2019