كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

نال النجم البرتغالي جائزة أفضل هدف في بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي أحرز لقبها البرتغال، بفوزه 1/0 على هولندا في المباراة النهائية، أمس الأحد.

وتنافست 4 أهداف على جائزة أفضل هدف في البطولة، 3 منها لرونالدو، في حين كان الرابع لماتياس دي ليخت، لاعب المنتخب الهولندي.

والأهداف الأربعة سُجلت في نصف النهائي، حيث وقّع رونالدو 3 أهداف (هاتريك)، في الفوز 3/1 على سويسرا، في حين سجل دي ليخت هدفًا في فوز هولندا على إنجلترا بالنتيجة ذاتها.

✨ You voted Cristiano Ronaldo’s first-time finish as the @SOCARofficial Goal Of The Tournament! ????⚽️

Bravo, @Cristiano! ????#NationsLeague pic.twitter.com/f0c6j5LYRT

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 10, 2019