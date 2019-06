شاهد استياء كريستيانو رونالدو بسبب عدم اختياره رجل مباراة البرتغال ضد هولندا (فيديو)

كشف فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، عن امتعاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب عدم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، التي فاز بها منتخب بلاده أمس 1-0 على نظيره الهولندي في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن بيرناردو سيلفا هو من فاز بلقب رجل المباراة، بعد أن صنع هدف الفوز لمنتخب البرتغال والذي أحرزه زميله غونزالو غويديس.

Bernardo Silva won the player of the tournament

Ronaldo: pic.twitter.com/vZ3jxG9MtG

— ㅤㅤً (@lfcvinz) June 9, 2019