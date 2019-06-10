شاهد استياء كريستيانو رونالدو بسبب عدم اختياره رجل مباراة البرتغال ضد هولندا (فيديو)

كشف فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، عن امتعاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب عدم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، التي فاز بها منتخب بلاده أمس 1-0 على نظيره الهولندي في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن بيرناردو سيلفا هو من فاز بلقب رجل المباراة، بعد أن صنع هدف الفوز لمنتخب البرتغال والذي أحرزه زميله غونزالو غويديس.

Bernardo Silva won the player of the tournament Ronaldo: pic.twitter.com/vZ3jxG9MtG — ㅤㅤً (@lfcvinz) June 9, 2019

وأوضحت الصحيفة أن لاعبي البرتغال كانوا يترقبون بعد صافرة نهاية المباراة سماع اسم أفضل لاعب في اللقاء، وعندما أعلن فوز سيلفا بهذا اللقب اعتلت علامات الاستياء وجه رونالدو.

وأشارت إلى أن نجم يوفنتوس الإيطالي أومأ برأسه مستنكراً عدم اختياره كأفضل لاعب في اللقاء، في الوقت الذي اقترب فيه باقي لاعبي البرتغال من نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيلفا، لتهنئته.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو لم يهنئ سيلفا بفوزه بلقب رجل المباراة، رغم أنه كان يقف ملاصقاً له لحظة إعلان النتيجة.