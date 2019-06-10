إلغاء مباراة بتصفيات كأس العالم في سريلانكا بعد رفض منتخب مكاو السفر

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلغاء مباراة لسريلانكا في تصفيات كأس العالم، كان من المفترض إقامتها غدًا الثلاثاء، بعدما رفضت مكاو السفر إلى كولومبو.

ورفض مسؤولو مكاو السفر لدواعٍ أمنية، إذ أعلنوا يوم السبت عدم السفر إلى كولومبو لخوض المباراة وطالبوا الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الآسيوي بإقامة مباراة الإياب في مكان محايد.

وقُتل أكثر من 250 شخصًا في تفجيرات انتحارية استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا في الـ 21 من أبريل/ نيسان الماضي في أحد عيد القيامة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”تم إبلاغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من اتحاد مكاو لكرة القدم أن منتخبه الوطني لن يسافر إلى سريلانكا.

”سيحول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الأمر إلى الفيفا واللجان الملائمة في الاتحاد الآسيوي“.

والتقى المنتخبان يوم الخميس الماضي في مباراة الذهاب التي تعد بمثابة تصفيات لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. وفازت مكاو 1-صفر ذهابًا.