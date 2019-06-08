أبرز لقطات اليوم الثاني لكأس العالم للسيدات

رقصت لاعبات جنوب أفريقيا فور نزولهن من حافلة الفريق عقب وصولن للاستاد قبل مواجهة إسبانيا لكن ذلك لم يشفع لهن في الفوز في مباراة الفريقين في كأس العالم للسيدات في فرنسا.

إذ قلبت إسبانيا تأخرها إلى فوز 1/3 على جنوب افريقيا بفضل ركلتي جزاء من جينيفر هيرموسو.

وتقدمت جنوب أفريقيا عبر ثيمبي كغاتلانا في الدقيقة 25 وأدركت هيرموسو التعادل من ركلة جزاء قبل 21 دقيقة من النهاية.

أول حالة طرد في البطولة

وأكملت جنوب أفريقيا المباراة بـ10 لاعبات بعد طرد توثاندو فيلاكازي التي تسببت في ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 82 ونفذت هيرموسو الركلة بنجاح ثم حسمت لوسيا غارسيا الفوز قبل دقيقة من النهاية.

وبدا أن حارسة جنوب أفريقيا نقطة ضعف في الفريق حيث كانت التسديدات عليها طريقًا لهز الشباك لصالح الفريق الأوروبي.

وفي مباراة أخرى هزت الشابة جيوليا غفين الشباك في الشوط الثاني لتمنح ألمانيا الفوز بهدف نظيف على الصين في أولى مبارياتهما في البطولة.

وسنحت عدة فرص للصين لم تستغلها وارتدت الكرة من العارضة والقائم عدة مرات أيضًا قبل أن تسدد اللاعبة البالغ عمرها 19 عامًا كرة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66 لتكسر صمود الصين في المجموعة الثانية.

فوز بطلة 1995

وفي المباراة الأخيرة خسرت نيجيريا ممثل أفريقيا بثلاثية نظيفة من النرويج بطلة العالم 1995 في الشوط الأول.

لكن عقب المباراة قالت آن أدونغ لاعبة نيجيريا عبر ”تويتر“: ”بداية صعبة للنسور ومع ذلك أظهرنا بعدة الكفاءة في الهجوم خلال الشوط الثاني ما يعني أن هناك الكثير لنقدمه أمام كوريا الجنوبية“.