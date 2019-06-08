صحيفة تكشف موقف إدارة ريال مدريد النهائي بشأن مستقبل مارسيلو

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني يملك الحرية التامة من إدارة ريال مدريد لتحديد مستقبله سواء بالرحيل أو البقاء.

وبحسب الصحيفة فإن صفقة الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر أولمبيك ليون في طريقها للحسم بعد إجراء فحص طبي ثاني تأكيدي ومن المحتمل أن يجرى الأحد وهو يوم راحة للاعبي المنتخب الفرنسي.

وسيعلن ريال مدريد عن الصفقة التي تكلفه 50 مليون يورو في الأسبوع القادم حيث أنهى جميع تفاصيلها مع إدارة أولمبيك ليون بحسب ”ماركا“.

وبقدوم ميندي لريال مدريد سيصبح مارسيلو بدورٍ ثانٍ في الفريق لأن الظهير الفرنسي أصغر عمرًا (24 عامًا) ويملك حظوظًا كبيرة للعب كأساسي.

ورغم أن المدرب الفرنسي زين الدين يأمل في بقاء مارسيلو وأخبره بأنه ضمن خططه الموسم المقبل لكن إدارة ريال مدريد منحت اللاعب مطلق الحرية في تحديد مستقبله حيث ينتظر قراره أيضًا زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يأمل بمجاورته مرة أخرى وهذه المرة في يوفنتوس.

كما أن سيرجيو ريغيلون الظهير الأيسر الشاب ينتظر بدوره قرار الظهير الأيسر البرازيلي حيث يفكر ريال مدريد في إعارته الموسم المقبل لكن فقط حال استمر البرازيلي في الفريق.