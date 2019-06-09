باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار 4 أسابيع بسبب الإصابة

أعلن باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، يوم السبت، أن لاعبه البرازيلي نيمار من المتوقع أن يغيب أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده استعدادًا لكأس كوبا أمريكا.

وأصيب نيمار (27 عامًا) خلال الفوز 2-صفر على قطر وديًّا يوم الأربعاء الماضي، وتأكد غيابه عن كوبا أمريكا التي تنطلق في البرازيل يوم الـ 14 من يونيو/ حزيران الجاري.

وقال باريس سان جيرمان في بيان: ”جاء تشخيص الطبيبين (في النادي) أنه يعاني إصابة في أربطة الكاحل الأيمن ولن يحتاج إلى جراحة“.

وأضاف عملاق فرنسا: ”من المتوقع أن يعود مهاجم باريس سان جيرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع“.

وتعرض نيمار لاتهام باغتصاب امرأة في فندق في باريس الشهر الماضي وفقًا لما ذكرته الشرطة، لكنه نفى ارتكاب أي خطأ خلال خضوعه للتحقيق من شرطة ساو باولو.