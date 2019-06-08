تقرير: مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان في خطر بعد الإصابات وفضيحة الاغتصاب

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، إن نادي باريس سان جيرمان يواجه موقفًا حرجًا للغاية فيما يتعلق بمستقبل نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن الأزمات المتكررة التي تطارد نيمار في الفترة الأخيرة ضربت المشروع الفرنسي مع نجم السليساو في مقتل، في ظل الإصابة المتكررة التي تعرض لها اللاعب 3 مرات في الكاحل، إضافة إلى الاتهامات الأخلاقية التي تلاحقه، بعد اتهامه باغتصاب فتاة برازيلية.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة الإسباني في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البلوغرانا، ليصبح أغلى لاعب في العالم على الإطلاق.

ولكن باريس سان جيرمان لم يحقق هدفه من التعاقد مع نيمار، وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا، ولم يصل إلى أبعد من دور الـ16 في النسختين الأخيرتين منذ انضمام قائد منتخب البرازيل السابق.

وكانت تقارير قد أكدت رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة مرة أخرى، ورفضه الرحيل إلى ريال مدريد، ولكن العلاقات المتوترة بين إدارتي سان جيرمان والبارسا تقف حائلًا أمام إتمام الصفقة، إضافة إلى أشياء أخرى.

وأكدت ”ليكيب“ أن باريس سان جيرمان لا يستطيع بيع نيمار الآن، لأنه سيخسر كثيرًا في تلك الصفقة، كون اللاعب لا يساوي أكثر من 180 مليون يورو حاليًا، ما لم يكن أقل، إضافة إلى أن اللاعب لا يمثل ”بضاعة رائجة“ في الوقت الحالي، في ظل الإصابات والفضائح التي تطارده.

وتعرض نيمار لإصابة في كاحله خلال مباراة منتخب بلاده الودية مع قطر، وتأكد غيابه عن بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق منتصف الشهر الجاري في البرازيل.