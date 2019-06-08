ويندي رينار لاعبة منتخب فرنسا تخطف الأضواء في كأس العالم للسيدات بسبب الشبه مع فان دايك (فيديو)

أظهرت فرنسا نيتها للفوز بلقب كأس العالم للسيدات التي تستضيفها حاليًا عندما اكتسحت كوريا الجنوبية برباعية نظيفة في المباراة الافتتاحية، التي شهدت تسجيل ويندي رينار هدفًا مشابهًا لأهداف المدافع الهولندي القوي فيرغيل فان دايك، نجم ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وانعقدت المقارنات بين رينار، أفضل لاعبة في المباراة والأطول في البطولة، وفان دايك نظرًا لأن كل منهما يلعب في الدفاع ويجيد هز الشباك بضربات الرأس، كما أنهما تشبهان بعضهما إلى حد كبير في الشكل وطريقة تصفيف الشعر.

Virgil van Dijk playing for France now pic.twitter.com/vihKmZk2WZ — G (@Gee_1872) June 7, 2019

وقالت الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن فان دايك يلعب مع منتخب فرنسا للسيدات، بينما استغرب الكثيرون الشبة الكبير بين اللاعبة ونجم هولندا.

وتملك رينار، نجمة ليون الفرنسي، البالغة من العمر 28 عامًا، 67 هدفًا في 254 مباراة مع ليون، بينما لديها الآن 20 هدفًا في 108 مباريات مع فرنسا حيث تستغل طولها الفارع في هز الشباك بضربات الرأس مثل المدافع الهولندي.

وبدأت المباراة بدخول لاعبات فرنسا تتقدمهن القائدة أماندين هنري التي أمسكت بيد أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي كان يسير على كرسي متحرك في لفتة رائعة.

وتُعد فرنسا المستضيفة المرشحة الأوفر حظًا لبلوغ مراحل خروج المغلوب عن المجموعة الأولى، بعد أن أوقعتها القرعة إلى جانب كوريا الجنوبية والنرويج ونيجيريا.

وتلتقي النرويج ونيجيريا في المباراة الثانية بالمجموعة يوم السبت؛ من أجل منافسة فرنسا على إحدى البطاقتين المؤهلتين لأدوار خروج المغلوب.

وستحاول فرنسا الاستفادة من إقامة البطولة على أرضها في ظل وجود جمهور متحمس ودوري محلي قوي للتتويج باللقب، في حين تسعى منتخبات إنجلترا وأستراليا وألمانيا واليابان لمزاحمتها على اللقب.

ويشارك في النسخة الثامنة من كأس العالم للسيدات 24 فريقًا وتوزع المباريات على تسع مدن فرنسية وأقيمت المباراة الافتتاحية الليلة في استاد بارك دي برينس في باريس الخاص بنادي باريس سان جيرمان.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من ست مجموعات إلى أدوار خروج المغلوب مباشرة، بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.