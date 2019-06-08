إقالة الصربي تومباكوفيتش مدرب منتخب الجبل الأسود بسبب مقاطعة مباراة

قال اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم، اليوم السبت، إنه أقال الصربي ليوبيشا تومباكوفيتش، مدرب المنتخب الوطني، بعدما قرر عدم قيادة الفريق في مباراته ضد كوسوفو في تصفيات بطولة أوروبا 2020، أمس الجمعة.

وقال اتحاد الجبل الأسود في موقعه على الإنترنت: ”اتخذ مجلس إدارة اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم قرارًا بالإجماع بإعفاء تومباكوفيتش من منصبه بعدما قرر عدم قيادة المنتخب الوطني في المباراة.

”بجانب أنها كانت مفاجأة غير سارة، يعد تصرف تومباكوفيتش أيضًا انتهاكًا لواجباته الاحترافية كما ينص العقد“.

وأضاف: ”يأسف المجلس التنفيذي أيضًا أن ضغط بعض الدوائر نتج عنه انسحاب اللاعبين فيليب ستويكوفيتش وميركو إيفانيتش أيضًا من المباراة.

”أشياء لا علاقة لها بالرياضة هزمت الرياضة وكرة القدم في هذه المناسبة“.

وذكرت صحيفة ”فييستي“ اليومية التي تصدر في بودجوريتشا، أن ضغط مجموعات جماهير من صربيا أدى لانسحاب تومباكوفيتش، بالإضافة إلى ستويكوفيتش وإيفانيتش، اللذين ولدا في صربيا، من المباراة ضد كوسوفو.

ولم يتسن بعد الحصول على تعقيب من الثلاثة.

وأعلنت كوسوفو، التي ينحدر أكثر من 90% من سكانها من العرق الألباني، استقلالها عن صربيا في 2008 واعترفت بها منذ ذلك الحين أكثر من 110 دول.

ورفضت مجموعة من الدول بينها صربيا والصين وروسيا وخمس من دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف باستقلال كوسوفو.

وانتهت المباراة التي جرت في المجموعة الأولى بالتعادل 1-1، وأقيمت المباراة أمام مدرجات خالية باستاد بودوتشنوست؛ بسبب معاقبة الجبل الأسود عقب وقائع عنصرية خلال الهزيمة 5-1 أمام إنجلترا في الملعب نفسه في مارس آذار.