توني كروس وشتيغن يغيبان عن مباراتي ألمانيا المقبلتين في تصفيات ”يورو 2020“

ستلعب ألمانيا دون لاعب وسطها المصاب توني كروس والحارس مارك-أندريه تير شتيغن في المباريات المقبلة بتصفيات بطولة أوروبا 2020، بينما تم ضم الحارس الأول مانويل نوير الذي يمر بمرحلة تعافي، للتشكيلة اليوم الأربعاء.

وذكر المنتخب الألماني أن كروس لاعب وسط ريال مدريد لم ينضم لتشكيلة المدرب يواخيم لوف التي تضم 22 لاعبًا لخوض مباراتي روسيا البيضاء واستونيا ضمن المجموعة الثالثة بسبب إصابة عضلية.

ولا يزال نوير، الذي غاب عن المباريات الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الألماني للبطل بايرن ميونخ، بسبب إصابة في ربلة الساق، يعمل على التعافي من إصابته من أجل خوض المباريات المقبلة.

