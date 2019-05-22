توني كروس وشتيغن يغيبان عن مباراتي ألمانيا المقبلتين في تصفيات ”يورو 2020“

ستلعب ألمانيا دون لاعب وسطها المصاب توني كروس والحارس مارك-أندريه تير شتيغن في المباريات المقبلة بتصفيات بطولة أوروبا 2020، بينما تم ضم الحارس الأول مانويل نوير الذي يمر بمرحلة تعافي، للتشكيلة اليوم الأربعاء.

وذكر المنتخب الألماني أن كروس لاعب وسط ريال مدريد لم ينضم لتشكيلة المدرب يواخيم لوف التي تضم 22 لاعبًا لخوض مباراتي روسيا البيضاء واستونيا ضمن المجموعة الثالثة بسبب إصابة عضلية.

ولا يزال نوير، الذي غاب عن المباريات الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الألماني للبطل بايرن ميونخ، بسبب إصابة في ربلة الساق، يعمل على التعافي من إصابته من أجل خوض المباريات المقبلة.

The Germany U21s will travel to South Tyrol for their training camp ahead of #U21EURO. ???? Here are the 2️⃣5️⃣ players who will travel. @lukaskl96 & @jonatah will join up with the U21s following the senior squad's European qualifying fixtures ✈️#DieMannschaft pic.twitter.com/HmajDHLHhR — Germany (@DFB_Team_EN) May 22, 2019

وسيغيب تير شتيغن حارس برشلونة، الذي ينافس نوير على مركز الحارس الأساسي، بسبب مشكلة في الركبة.

وستتوجه ألمانيا، التي عانت من خروج مفاجئ من الدور الأول لكأس العالم العام الماضي، وهبطت من المستوى الذي تلعب ضمنه في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، إلى لقاء روسيا البيضاء في الثامن من يونيو حزيران المقبل، قبل أن تستضيف استونيا بعدها بثلاثة أيام.

وتتصدر إيرلندا الشمالية المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط متفوقة على ألمانيا وهولندا ولكل منهما ثلاث نقاط عقب فوز ألمانيا على هولندا 3-2 خارج ملعبها في المباراة الأولى بالمجموعة، علمًا بأن ألمانيا لها مباراة مؤجلة.

ولم تحصد استونيا وروسيا البيضاء أي نقاط بعد.