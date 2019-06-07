رسميًا.. ويليان بديلًا لنيمار في منتخب البرازيل بكوبا أمريكا 2019 (صورة)

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميًا استدعاء ويليان بورخيس دا سيلفا ”ويليان”، للمشاركة في كوبا أمريكا 2019، بديلًا للنجم نيمار، الذي استبعد من قائمة السيليساو بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد البرازيلي، في بيان، على حسابه في موقع ”تويتر“، إنه تم استدعاء ويليان للمشاركة في كوبا أمريكا، بعد استبعاد نيمار في مباراة البرازيل وقطر قبل أيام.

وأضاف: ”وفقًا لما تحدده قواعد المسابقة، أرسل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى ”كونيمبول“ التقارير التي تشير إلى إصابة نيمار.

كانت آخر مباراة لويليان في الموسم الحالي يوم 29 مايو، في نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال، حيث فاز البلوز 4/1.

وأضاف الاتحاد البرازيلي أن ويليان سيستدعى للمرة الـ70 للمنتخب البرازيلي، حيث شارك في 65 مباراة وسجل 8 أهداف، وسينضم إلى المجموعة صباح يوم السبت في بورتو آليغري.

ويلعب منتخب البرازيل في كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل أيضًا، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب بوليفيان وفنزويلا وبيرو.

وأحرز منتخب البرازيل لقب كوبا أمريكا 8 مرات آخرها العام 2007.