تقرير: ماستركارد تلغي حملة إعلانية للنجم البرازيلي نيمار عقب اتهامه بالاغتصاب

ذكر تقرير لصحفية ”أوستادو دي ساو باولو“ عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الخميس، أن شركة ماستركارد لبطاقات الدفع ألغت حملة إعلانية سيظهر فيها نجم كرة القدم البرازيلية نيمار عقب اتهام امرأة له باغتصابها في فندق في باريس.

ووفقًا للتقرير، ذكرت ماستركارد في بيان أنها أوقفت استخدام نيمار في الإعلان حتى ”يتضح“ الموقف.

وذكر نيمار أنه لم يغتصب المرأة وأنها حاولت ابتزازه، وظهرت المرأة على التلفزيون البرازيلي، أمس الأربعاء، وقالت إن نيمار اغتصبها.

المقطع المسرب لنيمار والفتاة اللتي

رفعت فيها قضية الاغتصاب على نيمار

pic.twitter.com/AlNStGUNkn — كوبا أمريكا 2019 (@ArabiCopa) June 6, 2019

وذكر تقرير للشرطة أطلعت عليه ”رويترز“، مطلع الأسبوع الحالي أن امرأة اتهمت نيمار (27 عامًا) باغتصابها في فندق بباريس الشهر الماضي. وتحقق شرطة ساو باولو في الاتهام.

وعقب تقارير إعلامية بشأن المسألة، بث نيمار مقطع فيديو مطولًا عبر ”إنستغرام“ نفى فيه الاتهامات، وزعم أنه كان ضحية للابتزاز ونشر الرسائل التي تبادلها مع الضحية المزعومة عبر ”واتساب“ بما في ذلك مجموعة من الصور الحميمية التي تلقاها منها.

وقاد هذا شرطة ”ريو دي جانيرو“ إلى فتح تحقيق فيما إذا كان نيمار ارتكب جريمة بنشر هذه الصور الحميمية عبر الإنترنت.

ولم ترد متحدثة باسم نيمار ولا شركة ماستركارد على الفور على طلبات للحصول على تعليق.