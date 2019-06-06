فينيسيوس جونيور قد يكون بديلًا لنيمار في كوبا أمريكا

قد تدفع إصابة نيمار الخطيرة خلال مباراة قطر والبرازيل للاستعانة بالشاب فينيسيوس جونيور ضمن التشكيلة التي ستخوض كأس كوبا أمريكا الأسبوع المقبل.

وكانت تكلفة فوز البرازيل بهدفين نظيفين على قطر وديًا باهظة، بعد أن فقدت جهود المهاجم البارز نيمار في كأس كوبا أمريكا هذا الشهر؛ بسبب إصابة بأربطة الكاحل الليلة الماضية.

وغادر نيمار الملعب في الدقيقة 17 بعد أن بدا أنه تعرض لإلتواء في الكاحل الأيمن وأكد الاتحاد البرازيلي للعبة غيابه عن كوبا أمريكا.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: ”خضع نيمار للفحص بالأشعة، وتأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل. ونظرًا لخطورة الإصابة لن يتمكن نيمار من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أمريكا في البرازيل“.

وأوضح الاتحاد البرازيلي أنه سيجتمع، اليوم الخميس، للإعلان عن اختيار بديل لنيمار في تشكيلة البطولة، التي تنطلق يوم 14 من الشهر الجاري.

وقال تيتي المدير الفني للبرازيل لشبكة SportYou التلفزيونية المحلية، إن فينيسيوس جونيور قد يكون أحد بدائل مهاجم باريس سان جيرمان.

ومن الممكن أن يصبح اللاعب، الذي يقضي إجازته حاليًا في بلاده، ضمن تشكيلة الفريق الأول بعد عدم تمكنه من القيام بذلك في مارس/آذار الماضي، عندما أصيب مع فريقه ريال مدريد خلال مواجهة أياكس في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.