أهداف مباراة البرتغال وسويسرا.. 1/3 لأصحاب الأرض (فيديو)

تقدم، النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي بهدف في شباك نظيره السويسري، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية، التي تم استحداثها هذا الموسم من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وأحرز رونالدو هدف التقدم للبرتغال في الدقيقة 26 من ضربة ثابتة نفذها ببراعة.

وتعادل رودريغز لسويسرا مع بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء.

ونجح رونالدو في خطف الهدف الثاني للبرتغال من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 88، وأضاف الدون الهدف الثالث له ولفريقه بعدها بدقيقة واحدة.

البرتغال 1 × 1 سويسرا | هدف رودريغز pic.twitter.com/TdYFd8a17q — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 5, 2019

البرتغال 2 × 1 سويسرا | هدف كريستيانوووو رونالدو pic.twitter.com/x89qNY3qUk — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 5, 2019

البرتغال 3 × 1 سويسرا | هدف كريستيانوووو رونالدو هااااااااترك ???????????? pic.twitter.com/e8JCoE8EWF — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 5, 2019

ويتطلع منتخب البرتغال لحصد تذكرة التأهل لنهائي البطولة في مواجهة الطموح السويسري، خاصة بعد الأداء المميز في البطولة من جانب المنتخب السويسري.

وتأهل منتخب البرتغال عن طريق المجموعة الأولى من خلال الفوز على إيطاليا بهدف نظيف، ثم التعادل دون أهداف والفوز على بولندا ثم التعادل، وحصد الفريق 8 نقاط تصدر بها الترتيب.

وصعد منتخب سويسرا على حساب بلجيكا بعد الفوز على آيسلندا ذهابًا وإيابًا والخسارة أمام بلجيكا ثم الفوز بنتيجة 5-2.