كل ما تريد معرفته عن مباراة البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

يخوض منتخب البرتغال مواجهة قوية وصعبة أمام سويسرا في افتتاح دور الأربعة ببطولة دوري الأمم الأوروبية التي تم استحداثها هذا الموسم من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

ويتطلع منتخب البرتغال لحصد تذكرة التأهل لنهائي البطولة في مواجهة الطموح السويسري، خاصة بعد الأداء المميز في البطولة من جانب المنتخب السويسري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة البرتغال وسويسرا خلال السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:45 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”دراجونز“ في مدينة بورتو البرتغالية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق محمد بركات.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب البرتغال عن طريق المجموعة الأولى من خلال الفوز على إيطاليا بهدف نظيف ثم التعادل دون أهداف والفوز على بولندا ثم التعادل، وحصد الفريق 8 نقاط تصدر بها الترتيب.

وصعد منتخب سويسرا على حساب بلجيكا بعد الفوز على آيسلندا ذهابًا وإيابًا والخسارة أمام بلجيكا ثم الفوز بنتيجة 5-2.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين المنتخبين والتي بدأت على الصعيد الرسمي بتصفيات قارة أوروبا عام 1938 المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث فاز منتخب سويسرا بنتيجة 2-1.

وفي تصفيات كأس العالم 1970 ، فاز منتخب سويسرا بنتيجة 2-0 وتعادلا 1-1، ثم تعادلا ذهابًا وإيابًا في تصفيات أمم أوروبا 1988. وكسر منتخب البرتغال التفوق بعد 5 مواجهات بالفوز ذهابًا وإيابًا في تصفيات كأس العالم 1990.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1994 وتعادلا ذهابًا وفاز منتخب البرتغال بهدف نظيف، ونجح منتخب سويسرا في التفوق ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2008 بثنائية دون رد، كما تقابلا في تصفيات مونديال 2018 وفاز منتخب سويسرا بثنائية دون رد، وتغلب البرتغال بالنتيجة نفسها.

وتقابل المنتخبان 12 مرة وفاز منتخب سويسرا 4 مرات ومثلها للبرتغال وتعادلا أيضًا 4 مرات.

ماذا تملك البرتغال؟

يدخل منتخب البرتغال مباراة نصف نهائي دوري الأمم من أجل اقتناص تذكرة التأهل للدور النهائي أملًا في لقب قاري جديد مع المدرب المخضرم فرناندو سانتوس، صاحب إنجاز التتويج بلقب أمم أوروبا عام 2016.

ويفتقد منتخب البرتغال خدمات لاعبه دانيلو بيريرا للإيقاف، بينما يعتمد سانتوس على طريقته 4-4-2 بقيادة الهداف القدير كريستيانو رونالدو، الذي يقود الهجوم.

وقد يكون نجم بنفيكا الصاعد جواو فيليكس صاحب الـ19 عامًا مفاجأة البرتغال في مواجهة سويسرا، بجانب وجود رباعي الوسط برينانردو سيلفا ورافا سيلفا جناح بنفيكا المميز مع ثنائي الارتكاز لويس بيزي لاعب بنفيكا وويليام كارفالهو لاعب ريال بيتيس الإسباني.

ويقود رباعي الدفاع المخضرم كليبر بيبي وروبن دياز بجانب الظهير الأيمن جواو كانسيلو لاعب يوفنتوس الإيطالي وماريو روي الظهير الأيسر لنابولي الإيطالي مع الحارس المخضرم روي باتريسيو.

مفاجآت سويسرا

يبدو منتخب سويسرا إحدى أبرز المفاجآت في بطولة دوري الأمم الأوروبية بقيادة مديره الفني فلاديمير بيتكوفيتش، ويفتقد المنتخب السويسري خدمات لاعبه بريل إمبولو.

ويعتمد المنتخب السويسري على تشكيلته المتوقعة بوجود الحارس يان سومير نجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مع رباعي الدفاع نيكو إلفيدي وفابيان شار وكيفين مبابو وريكاردو رودريجيز.

ويقود خط الوسط دينيس زكريا مع المتميز جرانيت تشاكا لاعب وسط آرسنال الإنجليزي مع شيردان شاكيري نجم ليفربول مع إدميلسون فرنانديز وستيفن زوبير. ويقود الهجوم هاريس سيفيروفيتش.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ أن منتخب البرتغال يبحث عن تحقيق الفوز ولديه أسلحة مميزة على رأسها رونالدو الذي يأمل تحقيق لقب قاري مهم قد يساعده في دخول سباق الكرة الذهبية.

وأضاف: ”منتخب سويسرا لا يستهان به، فهو فريق أطاح بمنتخب بلجيكا ولديه أداء جماعي مميز“.