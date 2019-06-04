الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي هولندا ضد إنجلترا والبرتغال ضد سويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

قال رونالد كومان، مدرب هولندا، إن فريقه يخوض الدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم هذا الأسبوع مستندًا على أحد أفضل الأجيال في بلاده خلال السنوات الأخيرة وتوقع له ”مستقبلًا باهرًا“.

وفشلت هولندا في بلوغ نهائيات كأس العالم العام الماضي، لكنها أطاحت بألمانيا وفرنسا بطلة العالم من دور المجموعات بالنسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية وستواجه إنجلترا في قبل النهائي.

وقال كومان لصحيفة غارديان ”نحظى بمستقبل رائع، وهذا أفضل جيل في السنوات الأخيرة، لكنها مجرد البداية.. يتمتع اللاعبون بمواهب هائلة“.

وتابع ”دائمًا ما نزود نظامنا بلاعبين جيدين من الشبان. تنتج بلادنا مواهب واعدة باستمرار“.

وكال كومان المديح بشكل خاص لفيرجيل فان ديك، شريك ماتيس دي ليخت في قلب الدفاع، والفائز مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بجانب جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال ”نملك أفضل ثنائي دفاعي، دي ليخت وفيرجيل. الاثنان من طراز رفيع، وهذا رائع لأن بناء المنزل يبدأ من الطابق السفلي“.

هولندا ضد إنجلترا.. البرتغال ضد سويسرا.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تقام مباراة البرتغال ضد سويسرا غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساء بتوقيت السعودية، التاسعة إلا ربعًا بتوقيت مصر، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.

تنطلق مباراة هولندا ضد إنجلترا بعد غد الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساء بتوقيت السعودية، التاسعة إلا ربعًا بتوقيت مصر، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.