تحديد ملامح مواجهات ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا

تحددت ملامح المنتخبات التي تأهلت إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم المقامة في بولندا، وذلك بعد نهاية منافسات ثمن النهائي مساء الثلاثاء.

وستنطلق مباريات ربع النهائي الجمعة المقبل بإقامة مباراتين، حيث ستلعب كولومبيا مع أوكرانيا وإيطاليا مع مالي.

وفي اليوم التالي، سيلعب منتخب الإكوادور مع أمريكا، فيما ستواجه السنغال نظيرتها كوريا الجنوبية.

بذلك يشهد الدور ربع النهائي تواجدًا من كل قارة، حيث يمثل قارة أوروبا في دور الثمانية منتخبا أوكرانيا وإيطاليا، بينما يمثل قارة أفريقيا منتخبا مالي والسنغال، ونفس الأمر بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية التي يمثلها منتخبا الإكوادور وكولومبيا.

وقد تأهل لربع النهائي من قارة أمريكا الشمالية منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، ومن قارة آسيا منتخب كوريا الجنوبية.

ويعتبر المنتخب الأرجنتيني أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب العالمي بإجمالي 6 ألقاب بفارق لقب وحيد عن المنتخب الإنجليزي حامل لقب النسخة الماضية.