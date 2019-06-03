تقارير: بايرن ميونخ يقرر عدم تفعيل بند شراء خاميس رودريغيز

كشفت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني قرر عدم تفعيل خيار الشراء المنصوص عليه في عقد الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب الفريق البافاري.

ولعب رودريغيز لموسمين على سبيل الإعارة من ريال مدريد وكان العقد ينص على إمكانية شرائه مقابل 42 مليون يورو وينتهي في الـ 30 من يونيو/حزيران الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”كيكر“ الألمانية، يوم الاثنين، فإن مسؤولي النادي البافاري اتفقوا على عدم تنفيذ حق الشراء، ليترك اللاعب الفريق متجهًا على الأرجح إلى نابولي.

وكان رئيس النادي أولي هونيس أشار إلى أن الكلمة الأخيرة في تنفيذ حق الشراء من عدمه ترجع للمدرب نيكو كوفاتش.

واستبعد المدير التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيغه أن يتم تفعيل عدم خيار الشراء لكي يبيعه النادي بعد ذلك لنادٍ آخر مؤكدا أن البايرن ”لا يتاجر في الأشخاص“.

وكان لرودريغيز في موسمه الأول تحت قيادة المدرب يوب هينكس دور محوري مع البايرن، ولكنه لعب بشكل متقطع في الموسم الثاني بسبب مطاردة الإصابات له أحيانًا، ولعدم وجود مكان له أحيانا أخرى في خطط المدرب نيكو كوفاتش.