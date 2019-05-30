صعوبات أمام إتمام صفقة انتقال ساني إلى بايرن ميونخ

أشارت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية عبر مراسلها توربن هوفمان وثيق الصلة ببايرن ميونخ إلى أن ليروي ساني جناح مانشستر سيتي غير مهتم بالعودة للبوندسليغا، وتبدو صفقة انتقاله إلى النادي البارفاري مستحيلة الحدوث.

وتأتي هذه الأنباء كمفاجأة، حيث إن جميع التقارير الواردة من ميونخ حتى الآن قد أشارت إلى أن الصفقة في طريقها للانتهاء، أو على الأقل قابلة للحدوث.

وأعرب رئيس النادي البافاري أولي هونيس عن شكوكه بشأن إتمام مؤخرًا، لذلك ربما يكون هناك عقبة أمام عودة ساني للبوندسليغا.

وربما اعتمد هوفمان على أن ساني ربما يكون يستخدم بايرن ميونخ كورقة ضغط للمساومة للحصول على راتب أكبر من راتبه الحالي في سيتي، على غرار ما فعله سيرجيو راموس مع ريال مدريد بشأن عرض مانشستر يونايتد.

ومع رحيل آرين روبن، وفرانك ريبيري، سيكون لاعب مثل ساني بمثابة صفقة قوية لتعويض رحيل اللاعبين المخضرمين عن النادي البافاري قبل بداية الموسم الجديد.

ولا شك أن بايرن يسعى إلى إتمام الصفقة بقوة، ويملك المال الكافي لتحقيق ذلك، لكن في ظل عدم وجود رغبة من اللاعب لا يوجد ما يمكن للنادي فعله.