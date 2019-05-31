شاهد.. الاتحاد الكوري الجنوبي يعتذر للصين بسبب احتفال مشين (صورة)

قدّم الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اعتذاره إلى نظيره الصيني، بعد احتفال ”مشين“ من أحد لاعبي منتخب الشباب، إذ وضع اللاعب قدمه على كأس بطولة صينية تسمى ”كأس باندا“.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة سحب كأس البطولة من الفريق الفائز، بعدما اعتبروا احتفال اللاعب ”تصرفًا مهينًا“.

وتغلب المنتخب الكوري دون 18 عامًا على نظيره الصيني 3/0 في مدينة شينغدو، ليفوز بلقب ”كأس باندا“.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي في بيانه: ”نعتذر للاتحاد الصيني والمواطنين الصينيين عن التصرف المشين للاعبينا الشباب، الاتحاد يعتبر أن الاحترام هو أحد أهم القيم، ونأخذ ما جرى على محمل الجد“.