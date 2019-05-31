صحيفة: الفيفا سيقر النظام الجديد لكأس العالم للأندية يوم الإثنين

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيقر النظام الجديد لكأس العالم للأندية.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن الفيفا سيعلن مشاركة 24 فريقًا في كأس العالم للأندية بداية من نسخة 2021.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ لا يدعم النظام الجديد لكأس العالم للأندية، وأن رابطة الأندية الأوروبية هددت بمقاطعة البطولة حال تغيير نظامها الحالي.

ويتردد أن موعد إقامة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد سيكون بين شهري يونيو ويوليو، عقب انتهاء الموسم في الدوريات الأوروبية.

ويحمل ريال مدريد الإسباني لقب كأس العالم للأندية في النسخ الثلاث الماضية، في حين سيتأهل للنسخة المقبلة ليفربول أو توتنهام، بعد أن صعدا للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي تلعب غدًا السبت.

وكررت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم والتي تضم أكثر من 200 نادٍ تأكيدها على عدم المشاركة في خطة كأس العالم للأندية لعام 2021 وفقًا للشروط الحالية.

وقال آندريا آنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية قبل أسابيع: ”لا نرغب المشاركة في البطولة في الوقت الحالي بسبب جدول المباريات المزدحم. لكننا سنكون على استعداد لمناقشة التغييرات في المستقبل“.