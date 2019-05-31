يواكيم لوف يدخل المستشفى ويغيب عن منتخب ألمانيا في تصفيات أمم أوروبا

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن مدرب المنتخب يواكيم لوف دخل المستشفى؛ بسبب حادث وسيغيب عن مباراتي روسيا البيضاء وأستونيا، في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد الألماني أن لوف دخل المستشفى بسبب ”حادث رياضي“ أدى للضغط على شريان ويحتاج للعلاج.

وسيقود ألمانيا مساعد المدرب ماركوس زورغ في مواجهة روسيا البيضاء، يوم الثامن من يونيو حزيران المقبل، في بوريسوف وعند استضافة أستونيا بعدها بـ3 أيام.

وقال لوف عبر بيان للاتحاد الألماني: ”أنا بخير لكن أحتاج للراحة في الأسابيع الأربعة المقبلة“.

وأضاف: ”أنا على اتصال دائم بالجهاز الفني وسنستمر في التواصل عبر الهاتف قبل المباراتين“.

وتسعى ألمانيا لخوض مسيرة قوية في التصفيات وإعادة بناء صفوفها بعد الخروج المهين من الدور الأول في كأس العالم العام الماضي، ومفاجأة الهبوط في دوري الأمم الأوروبية.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا 2020، برصيد 3 نقاط وبفارق 3 نقاط خلف أيرلندا الشمالية المتصدرة، لكن تتبقى مباراة لفريق لوف.