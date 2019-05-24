لوف: غوارديولا لم ينصف ساني وعليه الرحيل عن مانشستر سيتي

أعرب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم عن اعتقاده بأن الانتقال المحتمل للاعبه ليروا ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني يمثل خطوة إيجابية.

وأوضح لوف في تصريحات إلى صحيفة ”بيلد“ الألمانية يوم الجمعة في العاصمة الألمانية برلين: بالطبع، بايرن ميونخ مكان جيد دائمًا هنا في ألمانيا، إذا تم الانتقال، لن يضير ساني بالتأكيد“، مشيرًا إلى أن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لم يستعن بجهود ساني نجم شالكه السابق إلا قليلًا.

وأكد أولي هونيس رئيس نادي بايرن يوم الخميس أن النادي يسعى لضم ساني ”23 عامًا“ من مانشستر سيتي.

وأعرب أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني (مانشافت) عن تشككه في رغبة اللاعب في العودة إلى اللعب بالدوري الألماني (بوندسليغا).

وإذا تعاقد بايرن مع ساني، الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2021، ينتظر أن يكون ثالث أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد لوكاس هيرنانديز الذي انتقل للفريق من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 80 مليون يورو وبنيامين بافارد الذي انتقل للفريق من شتوتغارت الألماني مقابل 35 مليون يورو.