كارلوس كيروش يعلن قائمة منتخب كولومبيا لكوبا أمريكا 2019 (صورة)

انضم القائد جيمس رودريغيز إلى تشكيلة كولومبيا التي ستخوض نهائيات كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في البرازيل الشهر المقبل رغم الشكوك حول حالته الفنية والبدنية.

وخاض لاعب بايرن ميونخ 90 دقيقة كاملة 3 مرات فقط في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم، وغاب 4 مرات في آخر 5 مباريات لفريقه بسبب عدة مشاكل بدنية.

وعانى من إصابة في ربلة الساق في كأس العالم في روسيا العام الماضي عندما خرجت كولومبيا من دور الـ16.

وقال كارلوس كيروش مدرب كولومبيا: ”يوجد مدرب خاص بجيمس وأمامنا 15 يومًا للتحضير للمباراة الأولى ضد الأرجنتين وسأكون سعيدًا بخوض جيمس الكثير من المباريات“.

وشملت التشكيلة التي تضم 23 لاعبًا خوان كوادرادو جناح يوفنتوس والمهاجم دوفان زاباتا أحد هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم والذي ساعد أتلانتا في التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وكانت المفاجأة ضم المدافع جون لوكومي (20 عامًا) الذي ساعد جنك في الفوز بلقب الدوري البلجيكي هذا الموسم.

وستلتقي كولومبيا مع الأرجنتين وباراغواي وضيفة البطولة قطر في دور المجموعات في أولى المباريات الرسمية تحت قيادة كيروش الذي تولى المهمة خلفًا لخوسيه بيكرمان.

وفيما يلي قائمة كولومبيا لكوبا أمريكا 2019:

حراس المرمى: ديفيد أوسبينا (نابولي) ألفارو مونتيرو (ديبورتيس توليما) كاميلو فارغاس (ديبورتيفو كالي).

مدافعون: دافينسون سانشيز (توتنهام هوتسبير) ييري مينا (إيفرتون) كريستيان بورخا (سبورتنغ) سانتياغو أرياس (أتليتيكو مدريد) كريستيان زاباتا (ميلان) ويليام تيسيو (ليون) جون لوكومي (جنك) ستيفان ميدينا (مونتيري)

لاعبو الوسط: غوستافو كويار (فلامنغو) ماتيوس أوريبي (أمريكا المكسيكي) ويلمار باريوس (زينيت سان بطرسبرغ) جيفرسون ليرما (بورنموث) جيمس رودريغيز (بايرن ميونخ) إدوين كاردونا (باتشوكا) خوان كوادرادو (يوفنتوس)

مهاجمون: رادامل فالكاو (موناكو) لويس موريل (فيورنتينا) دوفان زاباتا (أتلانتا) لويس دياز (أتليتيكو جونيور) روجر مارتينيز (أمريكا.)