منتخب البرازيل يصفع نيمار قبل كوبا أمريكا

قرر مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم ”تيتي“ سحب شارة القيادة من نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا، خلال بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل في يونيو المقبل.

وأسند تيتي شارة القيادة إلى دانييل ألفيس، وذلك بعد واقعة اعتداء نيمار على مشجع عقب مباراة نهائي كأس فرنسا بين سان جيرمان وستاد رين، والتي انتهت لصالح رين بركلات الترجيح.

وكان تيتي قد منح شارة القيادة إلى نيمار في سبتمبر 2018، قبل أن يسحبها منه ويسلمها إلى داني ألفيس، البالغ من العمر 36 عامًا.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن تيتي أبلغ نيمار بقرار سحب شارة القيادة يوم السبت الماضي.

وتعرض نيمار لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات من جانب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في أعقاب واقعة الاعتداء على المشجع، كما تعرض اللاعب إلى عقوبة مماثلة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بعد هجومه على التحكيم في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تلعب البرازيل أمام بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا يوم 14 يونيو المقبل، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا فنزويلا وبيرو.