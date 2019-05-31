ريفر بليت يهزم أتلتيكو بارانينسي ويحرز لقب كأس السوبر في أمريكا الجنوبية

ريفر بليت يهزم أتلتيكو بارانينسي ويحرز لقب كأس السوبر في أمريكا الجنوبية

المصدر: رويترز

هزّ لوكاس براتو وماتياس سواريز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقودا ريفر بليت للفوز 3/0 على أتلتيكو بارانينسي البرازيلي الليلة الماضية وحصد لقب كأس السوبر لاتحاد أمريكا الجنوبية.

وانتصر الفريق البرازيلي، الفائز بلقب كأس سودامريكانا، بهدف واحد في مباراة الذهاب.

لكن هدفين في الدقيقتين الأولى والرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما افتتح إيناسيو فرنانديز التسجيل، جعلا النتيجة الإجمالية 3/1.

وافتتح ريفر التسجيل من ركلة جزاء احتسبت بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 64 وتصدى الحارس سانتوس لتسديدة فرنانديز الذي تابعها في المرمى.

وجعل براتو النتيجة 2/0 قبل أن يضمن سواريز اللقب لصالح الفريق الأرجنتيني، الفائز بكأس ليبرتادوريس، للمرة الثالثة بعد 2015 و2016.

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