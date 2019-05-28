مرسيليا الفرنسي يتعاقد مع المدرب فيلاس-بواش

أعلن نادي مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع أندريه فيلاس-بواش مدرب تشيلسي وتوتنهام السابق لمدة موسمين.

وسيحل المدرب البرتغالي البالغ من العمر 41 عامًا بدلًا من رودي غارسيا الذي رحل عن النادي بعدما قاد مرسيليا إلى المركز الخامس في الدوري الفرنسي.

وفيلاس-بواش بدون عمل منذ رحيله عن تدريب شنغهاي سيبج المنافس في الدوري الصيني الممتاز في نوفمبر تشرين الثاني 2017، بعدما قضى عامًا مع النادي وقاده للحصول على مركز الوصيف في الدوري والكأس المحليين.

⚪️???? ???? ????????

Our new era has begun. André Villas-Boas is an Olympien.

André Villas-Boas is the Boss. #WelcomeAVB | #OMnationpic.twitter.com/5uTm7xUmGg — Olympique Marseille (@OM_English) May 28, 2019

كما قاد الفريق الصيني إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا.

وبدأ فيلاس-بواش مسيرته مساعدًا للمدرب جوزيه مورينيو وذاع صيته بعدما قاد بورتو للثلاثية ومن بينها لقب الدوري الأوروبي في 2011.

وانتهت مهمته التدريبية في تشيلسي بعد أقل من 12 شهرًا قبل أن ينضم إلى توتنهام الذي استغنى عن خدماته بعد موسم ونصف الموسم.

ولم يفز فيلاس-بواش بأي لقب مع فريقي لندن، لكنه قاد زينيت سان بطرسبرغ للفوز بالدوري الروسي الممتاز في 2015 وبكأس روسيا في العام التالي.