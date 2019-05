مرسيليا الفرنسي يتعاقد مع المدرب فيلاس-بواش

أعلن نادي مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع أندريه فيلاس-بواش مدرب تشيلسي وتوتنهام السابق لمدة موسمين.

وسيحل المدرب البرتغالي البالغ من العمر 41 عامًا بدلًا من رودي غارسيا الذي رحل عن النادي بعدما قاد مرسيليا إلى المركز الخامس في الدوري الفرنسي.

وفيلاس-بواش بدون عمل منذ رحيله عن تدريب شنغهاي سيبج المنافس في الدوري الصيني الممتاز في نوفمبر تشرين الثاني 2017، بعدما قضى عامًا مع النادي وقاده للحصول على مركز الوصيف في الدوري والكأس المحليين.

⚪️???? ???? ????????

Our new era has begun.

André Villas-Boas is an Olympien.

André Villas-Boas is the Boss.

#WelcomeAVB | #OMnationpic.twitter.com/5uTm7xUmGg

— Olympique Marseille (@OM_English) May 28, 2019