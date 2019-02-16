بالوتيلي يسجل ومرسيليا يتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي

واصل ماريو بالوتيلي تسجيل الأهداف، وقاد أولمبيك مرسيليا إلى الفوز 2-صفر على أميان؛ ليتقدم إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت.

ولم يكن المهاجم الإيطالي قد سجل أي هدف مع نيس هذا الموسم، قبل أن ينتقل الشهر الماضي إلى مرسيليا، لكنه منذ ذلك الحين أحرز ثلاثة أهداف في أربع مباريات.

وأحرز فلوريان توفين الهدف الأول لمرسيليا، بعد 19 دقيقة، وأضاف بالوتيلي الهدف الثاني بعد ست دقائق، ليحقق مرسيليا فوزه الثالث على التوالي في الدوري.

وأصبح مرسيليا في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما استمر أميان بالمركز 16، وله 21 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.