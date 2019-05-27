هل اقترب ليروي ساني من الرحيل عن مانشستر سيتي والانتقال إلى بايرن ميونخ؟

لا يزال مستقبل ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، محل غموض وسط اهتمام متزايد من بايرن ميونخ الألماني.

وكافح الجناح البالغ من العمر 23 عامًا من أجل المشاركة في التشكيلة الأساسية تحت قيادة بيب غوارديولا الموسم الماضي على الرغم من فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في موسم 2017-2018 الذي حصد خلاله سيتي مئة نقطة ليقتنص اللقب.

وذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، واسعة الانتشار، أن أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ السابق لوثار ماتيوس يثق في انضمام ساني إلى النادي البافاري وذلك بعدما تردد الأسبوع الماضي عن عقد كارل هاينز رومينيغه، رئيس بايرن ميونخ، مفاوضات مع الدولي الشاب.

وقال قائد ألمانيا الفائز بكأس العالم 1990 في إيطاليا: ”في نظري اللاعب الذي سيسحر جماهير بايرن العام المقبل هو ليروي ساني. أنا متأكد من أنه سوف ينتقل إلى ميونخ. أولي هونيس أعلن أنه يبذل مجهودًا لضم اللاعب“.

وأضاف ماتيوس: ”ستكون صفقة رائعة لأن ساني أحد أفضل الأجنحة في العالم وسريع وهداف خطير ويمكنه اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر ومستقبله رائع“.

ومن الممكن أن يحطم رقمه القياسي في التعاقدات الصيف الحالي من أجل ضم ساني في ظل منافسة مع يوفنتوس وريال مدريد.