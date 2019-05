خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي يتهم منافسي فريقه بالغيرة والنفاق (فيديو)

قال خلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي، إن النادي ”سينتصر بلا شك“ في التحقيق المتعلق بانتهاكات مزعومة من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للوائح اللعب النظيف المالي.

وأحال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتي إلى غرفة قضائية مستقلة بعد تحقيق بدأ في مارس/ آذار.

وذكرت مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية في مارس/ آذار أن الملاك الإماراتيين للنادي بالغوا في قيمة عقود رعاية من أجل الامتثال لمتطلبات اللعب النظيف المالي.

Khaldoon Al Mubarak: “I will not accept for this club to be used as a diversionary tactic on poor investment decisions from other clubs.” [@TheNationalUAE] pic.twitter.com/c4FpjOrqVl — City Chief (@City_Chief) May 27, 2019

وقال المبارك في مقابلة نشرت بموقع النادي على الإنترنت، أمس الأحد: ”هل أشعر بالقلق؟ لا. أحترم الهيئات الرقابية التي تؤدي عملها و(أحترم) أي عملية رقابية توجه لنا أسئلة.

”علينا الرد باحترافية وهذا ما فعلناه. نتعامل مع كل هذه الكيانات وفقًا للمطلوب، لدينا أجوبة واضحة“.

وأضاف: ”أثق أننا سننتصر بلا شك إذا تم الحكم وفقًا للحقائق. إذا لم يكن الأمر يتعلق بالحقائق ويتعلق بأشياء أخرى، فإن الأمور ستكون مختلفة“.

وتهدف لوائح اللعب النظيف المالي إلى منع الأندية من الحصول على مبالغ مالية غير محدودة عن طريق عقود رعاية مبالغ في قيمتها مع منظمات ذات صلة بالملاك.

Manchester City chairman Khaldoon Al Mubarak says some of their rivals are jealous of the club's success. More here: https://t.co/cmtyDBNakq pic.twitter.com/2BFhbLVQ05 — BBC Sport (@BBCSport) May 27, 2019

الغيرة

كما اتهم رئيس مانشستر سيتي منتقدي فريقه بالغيرة والنفاق بعد انتقادات كثيرة وجهها البعض للفريق الإنجليزي المتوج بثلاثية محلية تاريخية.

واعتبر المبارك أن فريقه لم يقم بشراء أغلى 10 صفقات في العالم ولا في الدوري الإنجليزي، قائلًا: ”لم نشترِ أغلى حارس مرمى ولا أغلى مدافع ولا أغلى لاعب وسط ولا أغلى مهاجم“.

وأضاف: ”عندما أسمع الناس يقولون هذه الكلمات، لا أنظر للأمور بجدية أنظر للحقائق وأطالب الجماهير بالقيام بالشيء ذاته“.

وأكد أن نجاح مانشستر سيتي الفائز بثلاثية هذا الموسم يثير غيرة البقية، موضحًا: ”مع كل النجاح هناك شيء من الغيرة من الرغبة مهما أردتم تسميته، إنه جزء من اللعبة“.

Manchester City Chairman Khaldoon Al Mubarak said he understands rival teams and leagues may be jealous of their achievements but that the facts of the club's success speak for themselves https://t.co/trVW6k1eVo pic.twitter.com/MrUbOs95KC — The National (@TheNationalUAE) May 27, 2019

وأردف: ”حين سيطر مانشستر يونايتد على الدوري الإنجليزي الممتاز لفترة طويلة فهو يعرف ماذا واجه، ليس سهلًا على منافسينا تقبل ذلك“.

ورد رئيس مانشستر سيتي على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الذي انتقد صفقات الفريق، قائلًا: ”هو تحدث عن إفسادنا لسوق الانتقالات، لكن دعونا نتحدث عن صفقات الدوري الإسباني هناك نفاق في هذه القضية“.

وأكمل: ”من أين بدأت هذه الأرقام، فيغو وزيدان والصفقات الخيالية بدأت من أين؟، في 10 أغلى صفقات في العالم والتاريخ لا يوجد أي لاعب اشتراه مانشستر سيتي“.

ووجه خلدون المبارك سهامه نحو منافسيه المحليين، قائلًا: ”ليفربول دفع 75 مليون جنيه إسترليني لشراء فان ديك أغلى مدافع، ومانشستر يونايتد دفع 89 مليون جنيه إسترليني لشراء بول بوغبا أغلى لاعب وسط“.

واعتبر رئيس مانشستر سيتي أن هناك هجومًا على الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تستعد 4 فرق منه للعب النهائي على الألقاب القارية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مشددًا: ”هناك هجوم على الدوري الإنجليزي، إنه أفضل دوري في العالم، ولا أدل على ذلك أكثر من تواجد 4 أندية منه في نهائي المسابقات الأوروبية“.