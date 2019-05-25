نيمار يتسبب في أزمة بين توخيل وإدارة باريس سان جيرمان

أثار النجم البرازيلي نيمار الخلافات والمشاكل بين مدربه الألماني توماس توخيل وماكسويل المنسق الرياضي وإنتيرو هينريكي المدير الرياضي لباريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أن المدير الفني الألماني بمجرد وصوله إلى ملعب ستاد رانس لخوض آخر مباريات الدوري، دخل في جدال مع المسؤولين البارزين بالنادي بشأن مغادرة نيمار لباريس والعودة لبلاده بدون إذن المدرب.

وتحدث هينريكي وماكسويل مع توخيل بشأن هذا القرار قبل انطلاق المباراة وتبادل الجميع وجهات النظر داخل ملعب المستضيف.

وأنهى باريس سان جيرمان بطل الدوري الموسم بطريقة سيئة بالخسارة 3-1 أمام مستضيفه ستاد رانس، يوم الجمعة، في مباراة ابتعد فيها الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون كثيرًا عن مستواه المعهود.

وانتقد المسؤولان في النادي الباريسي المدير الفني الألماني واتهماه بالتساهل مع نيمار، في الوقت الذي دافع فيه المدرب عن نفسه وأكد أنه لا يتحمل مسؤولية هذا القرار، بداعي أنه ليس قرارًا فنيًا أو رياضيًا، في ظل إيقاف اللاعب وانتهاء الموسم.

وكان توخيل قد علق مؤخرًا وقال، إنه في حال رحيل الثنائي نيمار وكيليان مبابي ”سنعيد تكوين أنفسنا بدونهما“، وذلك في إشارة منه إلى عدم تقبل وجودهما بالفريق.