بروسيا دورتموند يتعثر أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني

فرط بروسيا دورتموند في تقدمه بهدفين ليكتفي بالتعادل 2-2 مع مستضيفه فيردر بريمن، اليوم السبت، في ضربة حقيقية لآماله في لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما أدرك كلاوديو بيزارو البالغ عمره 40 عامًا التعادل لصاحب الأرض.

ومنح هدفان مذهلان، بعد عمل فردي من كريستيان بوليسيك وركلة حرة من باكو ألكاسير، التقدم 2-صفر لدورتموند وسيطرة تامة قبل أن يحطم نفسه في الشوط الثاني.

وقلص كيفن موفالد الفارق بتسديدة أفلتت من يد رومان بيركي لتمر من بين ساقيه إلى داخل المرمى في الدقيقة 70 وأدرك بيزارو القادم من بيرو التعادل بتسديدة قوية بعد ذلك بخمس دقائق عقب خطأ في دفاع دورتموند.

ويتأخر دورتموند بأربع نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر قبل جولتين من النهاية وهو ما يعني أن الفريق البافاري أصبح بحاجة إلى فوز واحد لحسم لقبه السابع على التوالي في البطولة.