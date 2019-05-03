مدرب بروسيا دورتموند: متمسك بحلم انتزاع الدوري الألماني من بايرن ميونخ

قال لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند إنه يعتقد أن المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم ”بوندسليغا“ هذا الموسم، لا تزال مفتوحة، وذلك مع تبقي آخر ثلاث جولات من المسابقة.

ويحتل بايرن ميونخ حامل اللقب صدارة المسابقة بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني،وذلك قبل انطلاق الجولة الثانية والثلاثين التي تشهد يوم السبت لقاء بايرن مع هانوفر ودورتموند مع مضيفه فيردر بريمن.

وقال فافر إن الصراع بدأ وكأنه قد حسم عندما خسر بوروسيا دورتموند على ملعبه أمام شالكه 2 – 4 يوم السبت الماضي، لكن المنافسة فتحت من جديد مع التعادل المفاجئ لبايرن ميونخ مع نورنبرغ 1 – 1 في اليوم التالي ضمن المرحلة نفسها.

وواجه فافر انتقادات عندما اعتبر أن المنافسة على اللقب قد حسمت لبايرن إثر هزيمة دورتموند يوم السبت الماضي، لكنه أكد في تصريحاته يوم الجمعة: الكل اعتقد أن الأمر قد انتهى، ليس أنا فقط.

ويخوض بايرن ميونخ مباراتيه الأخيرتين في الموسم أمام لايبزغ وآينتراخت فرانكفورت، بينما يلتقي بوروسيا دورتموند مع فورتونا دوسلدورف وبوروسيا مونشغلادباخ.

وتجدر الإشارة إلى أن فورتونا دوسلدورف كان قد ألحق بدورتموند الهزيمة الأولى له في الموسم، عندما تغلب عليه 2 – 1 ضن المرحلة السادسة عشرة من الدوري في 18 ديسمبر.