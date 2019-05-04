بايرن ميونخ يحلق في صدارة ترتيب الدوري الألماني بإسقاط هانوفر (فيديو)

حقق بايرن ميونخ، انتصارًا ثمينًا على ضيفه هانوفر (3-1) اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الـ32 من عمر الدوري الألماني.

سجل أهداف بايرن ميونخ، الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وليون جوريتسكا وفرانك ريبيري، في الدقائق 27، 40 و84، بينما أحرز جوناثاس كريستيان، هدف هانوفر من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة، رفع البايرن رصيده إلى 74 نقطة، ليواصل تصدر جدول الترتيب بفارق 5 نقاط مؤقتًا عن ملاحقه، بروسيا دورتموند، بينما واصل هانوفر تذيل الترتيب بتوقفه عند 18 نقطة.