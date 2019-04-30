مانشستر يونايتد يواجه ساعة الحسم مع دي خيا

قالت صحيفة ”الديلي ستار“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه الآن ساعة الحسم فيما يتعلق بمستقبل حارسه الإسباني ديفيد دي خيا.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رصد 90 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع دي خيا الموسم المقبل، وذلك بعقد طويل الأجل، يحصل خلاله الحارس الإسباني على راتب أسبوعي يبلغ 450 ألف جنيه إسترليني، وهو أكثر من ضعف راتبه الحالي في مانشستر يونايتد.

وتابعت: ”وضع الملياردير القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، التعاقد مع دي خيا بوصفه أولوية لصفقات بطل الدوري الفرنسي خلال الموسم المقبل، كي يحل محلّ الحارس الإيطالي الأسطوري جيان لويغي بوفون“.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين دي خيا ومانشستر يونايتد، المستمرة منذ شهور، لتجديد عقد الحارس في أولد ترافورد لم تصل إلى نتائج حتى الآن.

وأكدت أن دي خيا ينتظر الموقف النهائي لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، كي يحسم استمراره رفقة الفريق، حيث يحتل حاليًا المانيو المركز السادس، وإذا لم ينجح في اقتناص أحد المراكز الأربعة الأولى فإنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتعرض دي خيا، 28 عامًا، لانتقادات عنيفة خلال الفترة الأخيرة، بعد الأخطاء الكارثية التي ارتكبها مع مانشستر يونايتد في مبارياته بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، والتي كان آخرها أمام تشيلسي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وينتهي عقد دي خيا في يونيو المقبل، إلا أن العقد يتضمن بندًا يستطيع من خلاله مانشستر يونايتد تمديده عامًا إضافيًا، ولكن، في حالة رفض الحارس التوقيع على عقد جديد، فإن إدارة المانيو ستكون مجبرة على بيعه، كي لا يرحل مجانًا بنهاية الموسم المقبل.