رسميًا.. إيريك بيلي يغيب عن ساحل العاج بكأس الأمم الأفريقية 2019

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين إن مدافعه إيريك بيلي سيغيب عن آخر مباراتين في الموسم، وكأس الأمم الأفريقية، بعد إصابة في الركبة في مواجهة تشيلسي.

وتعرض لاعب ساحل العاج لإصابة في الركبة اليمنى خلال تعادل مانشستر يونايتد 1/1 مع تشيلسي باستاد أولد ترافورد أمس الأحد.

وكانت المشاركة الأولى لبيلي في التشكيلة الأساسية في الدوري منذ الثالث من فبراير، وسيغيب عن مواجهتي هدرسفيلد تاون وكارديف سيتي في ختام الدوري.

كما سيغيب اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، عن كأس الأمم التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

ويعاني المدرب أولي جونار سولشاير من مشكلة لاختيار التشكيلة الأساسية عندما يحل ضيفًا على هدرسفيلد الأحد المقبل، بعد غياب المدافعين فيل جونز وكريس سمولينغ عن مواجهة تشيلسي بسبب مخاوف بشأن حالتيهما البدنية.

ولا يملك المدرب النرويجي سوى فيكتور ليندولف وماركوس روخو في هذا المركز.