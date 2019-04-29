صدمة لبروسيا دورتموند بعد كشف مدة إيقاف ماركو رويس

تلقت آمال بروسيا دورتموند في لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ضربة أخرى اليوم الإثنين بعد قرار إيقاف قائده ماركو رويس لمباراتين وماريوس فولف لـ3 بعد طردهما في الخسارة 4/2 أمام ضيفه شالكه يوم السبت.

وطُرد رويس عند مرور ساعة من اللعب بعد تدخل عنيف ضد سوات سيردار وتبعه فولف بعد ذلك بـ5 دقائق بعد خطأ آخر ضد اللاعب ذاته.

وانتهى موسم فولف إذ يملك دورتموند 3 مباريات حتى النهاية بينما سيتمكن رويس من المشاركة في المباراة الأخيرة ضد بروسيا مونشنجلادباخ.

وأحرز رويس 16 هدفًا وصنع 8 آخرين هذا الموسم وهو ما سيجعل غيابه مؤثرًا.

ويتصدر بايرن، الذي نجا بتعادل 1/1 مع مستضيفه نورمبرغ أمس الأحد، المسابقة برصيد 71 نقطة متقدمًا بنقطتين على دورتموند.