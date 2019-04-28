بايرن ميونخ يتعادل مع نورنبيرغ ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

تعادل بايرن ميونخ 1/1، مع نورنبيرغ، في إطار مباريات الجولة الـ31 من الدوري الألماني، ليبتعد في صدارة ترتيب المسابقة الأحد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يتقدم ماثيو بيريرا لنورنبيرغ في الدقيقة 48، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد سلسلة تمريرات رائعة.

لكن سيرج غنابري عدّل النتيجة لبايرن ميونخ بهدف في الدقيقة 75، بمساعدة كينغسلي كومان.

وأضاع تيم لايبولد ضربة جزاء في الدقيقة 90+1 لنورنبيرغ.

ورفع التعادل رصيد بايرن ميونخ إلى 71 نقطة، ليبتعد بنقطتين عن مطارده بروسيا دورتموند، الذي خسر 2/4 أمام شالكة أمس السبت.

في المقابل رفع التعادل رصيد نورنبيرغ إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتتبقى لبايرن ميونخ 3 مباريات، حيث يلعب مع هانوفر ولايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت.

في حين يلعب بروسيا دورتموند مع فيردر بريمن وفورتونا دوسلدورف وبروسيا مونشنغلادباخ.

الدوري الالماني : نورنبيرغ 1 – 0 بايرن ميونيخ | هدف ماثيو بيريرا في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/lscvpWPi2m — اهداف المباريات HD (@arbhdd) April 28, 2019